Беляши на скорую руку. Рецепт сочных и вкусных беляшей без дрожжей

Беляши — это блюдо, представляющее собой жареные пирожки с начинкой, чаще всего из мясного фарша. Они славятся своим хрустящим тестом и сочной, ароматной начинкой, что делает их популярными среди широкой аудитории любителей домашней кухни.
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