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Киев передал США список объектов, по которым хочет запрета на удары

Киев передал США список объектов, по которым хочет запрета на удары

Владимир Зеленский заявил, что Киев передал Соединенным Штатам список стратегических объектов инфраструктуры, которые, по мнению украинской стороны, должны быть исключены из целей для ударов в ходе конфликта.

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