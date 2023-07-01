Военное обозрение

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Врио губернатора Херсонской области рассказал о полной ликвидации высадившихся в районе Антоновского моста боевиков ВСУ

Врио губернатора Херсонской области рассказал о полной ликвидации высадившихся в районе Антоновского моста боевиков ВСУ

В настоящее время подразделения группировки войск «Днепр» ВС РФ окончательно ликвидировали украинские формирования, которые высадились под Антоновским мостом, на левом берегу реки Днепр.

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