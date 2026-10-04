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Пять украинских БПЛА сбили на подлете к Москве

Пять украинских БПЛА сбили на подлете к Москве

Российские системы ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ, летевших в сторону Москвы. Об этом в телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

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