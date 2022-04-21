Berg PRESS

563 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • анатолий андреев
    Ушлый пропиндосник!!В ДНР сочли опасн...
  • Александр
    Срут и просят помочь. Народили говнюков, - что снаружи, что снутри, - которые возмущаются тем, что до конца нас еще н...Молдова отказывае...
  • Надежда Rudi
    Кто это предложение услышит?Россия может оста...

G7: санкции против России разработаны с учетом минимизации ущерба мировой экономике

Санкции, введенные против России из-за начала военной операции на Украине, были разработаны с учетом минимизации ущерба мировой экономике.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх