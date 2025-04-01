В Госдуме объяснили, почему изменилась риторика Стубба в отношении России

МОСКВА, 1 апреля, ФедералПресс. Европа выбрала Александра Стубба, главу Финляндии, в качестве посредника для общения с президентом США Дональдом Трампом, отметил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков.
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