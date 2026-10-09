Правительство МО: в Подмосковье прошли реабилитацию более 3 тысяч участников СВО

Более трех тысяч ветеранов СВО прошли реабилитацию в региональных центрах Подмосковья. Работу учреждений и восстановление ветеранов обсудили на выездном заседании попечительского совета госфонда «Защитники Отечества» в центре образования, ресоциализации и медицинской реабилитации РГСУ «Чайковский» в Клину.