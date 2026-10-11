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Пронедра

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Что скрывал Кашпировский, правда об особняке, доходах и скандалах

Что скрывал Кашпировский, правда об особняке, доходах и скандалах

Громкие слухи про особняк Кашпировского и мафиози: какие факты подтверждены, а какие — медиамифы; что на самом деле известно о фигуре целителя и резонансных историях.

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