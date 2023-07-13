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ОНК: Генерала Суровикина нет в «Матросской тишине» и «Кремлевском централе»

ОНК: Генерала Суровикина нет в «Матросской тишине» и «Кремлевском централе»

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников высказался по поводу того, где может находиться генерал Сергей Суровикин.

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