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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Выгодно ли покупать технику перед Новым годом

Выгодно ли покупать технику перед Новым годом

МОСКВА, 26 декабря, ФедералПресс. Новый год – время чудес, подарков и, конечно, больших расходов. Многие из нас задаются вопросом: стоит ли покупать гаджеты в этот период? Предприниматель Антон Кофанов рассказал, как праздничный ажиотаж влияет на цены и что на самом деле происходит на рынке электроники в преддверии Нового года.

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