Выгодно ли покупать технику перед Новым годом

МОСКВА, 26 декабря, ФедералПресс. Новый год – время чудес, подарков и, конечно, больших расходов. Многие из нас задаются вопросом: стоит ли покупать гаджеты в этот период? Предприниматель Антон Кофанов рассказал, как праздничный ажиотаж влияет на цены и что на самом деле происходит на рынке электроники в преддверии Нового года.