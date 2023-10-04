Минздрав РА ответил на вопросы жителей республики в прямом эфире ЦУР Адыгеи Как обжаловать решение комиссии об отказе дать ребенку группу инвалидности? Можно ли записаться к неврологу через «Госуслуги»? Кто выдает направление на диспансеризацию? Можно ли с тяжелым заболеванием перевестись на легкий труд? На эти вопросы в прямом эфире ЦУР Адыгеи ответила заместитель министра здравоохранения республики Мариет Хагауджева.