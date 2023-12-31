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Террористический удар ВСУ по Белгороду требует открытия Россией второго фронта

Террористический удар ВСУ по Белгороду требует открытия Россией второго фронта

  Финал уходящего 2023 года, к сожалению, оказался очень сильно омрачен трагическими событиями в Белгороде.

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Комментарии
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Лидия
После Белгорода мне уже украинцев не жалко.
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