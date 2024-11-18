Учитель оставила инструмент в музыкальной школе и нашла его сломанным

Суд отказал педагогу музыкальной школы в иске к администрации учебного заведения Преподаватель музыкальной школы в Кондопоге в июне прошлого года оставила свой струнный музыкальный инструмент в учебном заведении перед предстоящим концертом.
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