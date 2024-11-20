Тренер Карпин ответил на вопрос о вызове Дзюбы в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы над Сирией со счетом 4:0 в товарищеском матче ответил на "провокационный вопрос" журналиста по поводу вызова нападающего тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбы в национальную команду.
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