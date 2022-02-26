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Николай Басков ответил страдальцам по Украине: "Россия войны заканчивает"

Николай Басков ответил страдальцам по Украине: "Россия войны заканчивает"

Певец Николай Басков высказался относительно ситуации на Украине и напомнил, почему Россия вынуждена была начать спецоперацию.

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