Юрист Соловьев рассказал, как защитить пожилых близких от уловок мошенников

Юрист Иван Соловьев рассказал, как защитить пожилых родственников от телефонных мошенников. Именно пенсионеры в силу своей доверчивости и дефицита общения чаще других становятся жертвами подобных злоумышленников, считает он.
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