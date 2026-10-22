Орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени удостоят ведущих Первого канала Елену Малышеву и Екатерину Андрееву.
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Малышева , вся недвижимость и дети в США. Какие заслуги перед отечеством у нее могут быть !? Бывший офицер КГБ , Путин , у тебя мозги есть ? И это несмотря на ее окружающие мощные скандалы
Катя много лет правильная девочка. Награду заслужила.