С началом СВО и привлечением военных специалистов США, обслуживающих дорогую военную технику, вводящих полётные задания ракет на основе американских разведывательных данных, участились случаи странных «самоубийств», на которые Пентагон списывает обычные боевые потери от атак российской армии.
Военные США самоубиваются очень странными способами
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А Кудасов
Врут и воруют почти везде на Земле и больше те, кто смог добраться до вершины власти, что было бы невозможным не овладей они в достаточной мере "искусством" врать и воровать неизбежно давая пример как надо жить, что бы рулить нижерасположенным в вертикали власти.
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