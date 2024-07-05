Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 522 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Все это х.йня, маниловщина.Возвращение милли...
  • igor kim
    После цитат Осьминой в Ютубе обсуждение ее гениальности можно заканчивать."РУССКУЮ АРМИЮ ЖД...
  • Артем Казаков
    нужно ещё добавить,что за все присоединённые в прошлом к территории РИ земли,по мимо пролитой крови,потраченных сил и...Приказ Белоусова ...

Военные США самоубиваются очень странными способами

Военные США самоубиваются очень странными способами

С началом СВО и привлечением военных специалистов США, обслуживающих дорогую военную технику, вводящих полётные задания ракет на основе американских разведывательных данных, участились случаи странных «самоубийств», на которые Пентагон списывает обычные боевые потери от атак российской армии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А Кудасов
Врут и воруют почти везде на Земле и больше те, кто смог добраться до вершины власти, что было бы невозможным не овладей они в достаточной мере &quot;искусством&quot; врать и воровать неизбежно давая пример как надо жить, что бы рулить нижерасположенным в вертикали власти.
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх