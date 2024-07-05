Военные США самоубиваются очень странными способами

А Кудасов

Врут и воруют почти везде на Земле и больше те, кто смог добраться до вершины власти, что было бы невозможным не овладей они в достаточной мере "искусством" врать и воровать неизбежно давая пример как надо жить, что бы рулить нижерасположенным в вертикали власти.