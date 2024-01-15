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Военное обозрение

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Лидер французской партии «Патриоты» предложил «уничтожить» НАТО, пока не началась Третья мировая

Лидер французской партии «Патриоты» предложил «уничтожить» НАТО, пока не началась Третья мировая

Флориан Филиппо считает, что представители «Глубинного государства» намерены развязать глобальный конфликт на территории Европы.

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