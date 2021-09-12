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В Санкт-Петербурге состоялся салют в честь 800-летия со дня рождения князя Александра Невского и 75-й годовщины празднования Дня танкиста

В Санкт-Петербурге состоялся салют в честь 800-летия со дня рождения князя Александра Невского и 75-й годовщины празднования Дня танкиста

Расчёты батареи из 12-ти 85-мм орудий Д-44 от Михайловской военной артиллерийской академии произвели 30 артиллерийских залпов в сопровождении запусков 2 тыс.

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