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Зеленский ввёл санкции против премьера и других политиков Грузии и призвал Европу и Америку действовать «так же решительно»

Зеленский ввёл санкции против премьера и других политиков Грузии и призвал Европу и Америку действовать «так же решительно»

Украинская кровавая клоунада продолжается. В сегодняшнем своём утреннем обращении Зеленский затронул «злободневную для Киева» (надо полагать, других проблем нет) тему.

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Комментарии
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Александр Бабин
И что же он придумал-наверное ввёл запрет на посещение Украины премьеру Грузии
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22 час.

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