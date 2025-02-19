Мбаппе, Витинья, Кекчю и Ланг номинированы на приз игроку недели в ЛЧ

На награду претендуют: – нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, сделавший хет-трик в матче с «Манчестер Сити»; – полузащитник «ПСЖ» Витинья, забивший «Бресту»; – вингер ПСВ Ноа Ланг, отметившийся голевым пасом в игре с «Ювентусом»; – полузащитник «Бенфики» Оркун Кекчю, поразивший ворота «Монако».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии