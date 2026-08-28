Завтра похолодание до +9 ночью

Завтра ночью станет прохладнее, всего +9 градусов. Утро встретит легким юго-западным ветром. Будет ли утро следующего дня таким же тёплым?Сегодня, 28 августа, дневная температура воздуха составит +19 градусов.
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