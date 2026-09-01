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В Нижнем Новгороде пенсионер перевёл лжеброкеру 3,5 млн рублей

В Нижнем Новгороде пенсионер перевёл лжеброкеру 3,5 млн рублей

В Нижнем Новгороде 59-летний мужчина лишился 3,5 млн рублей после общения с лжеброкером. Большую часть этой суммы — 3,29 млн рублей — пенсионер взял в кредит.

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