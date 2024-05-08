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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шестеркин отразил 54 из 57 бросков «Каролины» во 2-м матче серии и стал 2-й звездой. У него 6 побед в 6 играх в этом плей-офф

Вратарь «Рейнджерс» был признан второй звездой второго матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (4:3 2ОТ, 2-0).

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