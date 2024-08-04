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Закон и Порядок

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Тихонов: российские спортсмены поехали на Олимпиаду в Париже за позором

Тихонов: российские спортсмены поехали на Олимпиаду в Париже за позором

Тихонов назвал выступление россиян на Олимпиаде позором  Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил РИА Новости, что выступление российских спортсменов в крайне ослабленном составе на Олимпийских играх 2024 года в Париже завершается ожидаемым провалом к радости многих иностранных недоброжелателей.

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vnesterov1960 Нестеров
Позорники.
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