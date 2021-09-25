ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитика«Российский президент Ройзман» — звучит:)) Чудесный заголовок на либеральном портале Znak.com: "Оппозиция ищет единого кандидата на выборы президента-2024.Вернуться к статье328НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеоргий Кожокарьзвучал бы и гордо - если избрали ! изберут ли - вопрос ?Владимир НегодаРойзманы пусть среди ройзманов будут президентами , а в стране Русских должен быть президентом Русский!Георгий Кожокарь-должен быть тот которого изберет народ - национальность не имеет значение , все желающие имеют право по и в рамке закона участвовать !Владимир Негодану , ну .... посмотришь на Украину и на тех . кто ей правит и сразу становится все понятным , что власть захватили пройдохи и проходимцы !Георгий Кожокарьони не виноваты в в том что их . как раз и избрали - за то по закону ! всего хорошего !ООолег олейникВ России на 90% нормальные и здравые избиратели , а певчие такого мелкого воришки и мошейника сами являются таким же убожеством !ООолег олейникВ России на 90% нормальные и здравые избиратели , а певчие такого мелкого воришки и мошейника сами являются таким же убожеством !ООолег олейникВ России на 90% нормальные и здравые избиратели , а певчие такого мелкого воришки и мошейника сами являются таким же убожеством !Вик СоколовКогда Ройзман был мэром Екатеринбурга, я не увидел за ним ни власти, ни поддержки народа. Что-то серо делал, серо и ушел. На более высоком уровне ему вообще ничего не светит. За президентом должна быть Власть, команда.Ирина ПереверзеваОн не был мэром никогда. Был губернатором. "Власть, команда" означает власть олигархов и команду жуликов и коррупционеров, я так Ваш коммент поняла.Ирина ПереверзеваВласть олигархов и команда ворья и коррупционеров.Вик СоколовПонятно. Вы не местная)).Вик Соколов""Власть, команда" означает власть олигархов и команду жуликов и коррупционеров, я так Ваш коммент поняла." - нет. Власть, команда - это политическая сила политика, его поддержка народом и коллективом, с которым ему суждено работать. У Ройзмана - это была серая, слабая сила, которая не могла противостоять оппонентам.Ирина ПереверзеваЗаметочка - чистое враньё. Ройзман умнейший и порядочный гражданин. В Екатеринбурге его считают прекрасным губернатором. И в любом случае "Президент Ройзман" звучит гораздо лучше, чем бредовая мечта таких, как автор заметки "Президент Джугашвили".Вот это ужас.Вик СоколовДевушка, вообще-то в Свердловской области губернатор Куйвашев)). А Ройзман был неким мэром, дела которого безвидны.Тамара ФроловаПро Немцова тоже говорили, что вранье, те, кто его не знал и не знал итоги его работы в Нижнем НовгородеООолег олейникВот на предмет умнейшего и порядочного - это сколько у него было судимостей и постоянных уклонений от армии в психушках ? Это достойный кандидат в президенты ? Народ такое должен одобрить ?ООолег олейникВот на предмет умнейшего и порядочного - это сколько у него было судимостей и постоянных уклонений от армии в психушках ? Это достойный кандидат в президенты ? Народ такое должен одобрить ?ООолег олейникИрина - ау ! Слушаю Вас !Ирина ПереверзеваВраньеВик СоколовЧто вранье?))ООолег олейникКак говорил Паниковский "Я не обязан вам верить" ! Подтвердите чем-либо !Лариса Парфенова (Чиликина)Ну ты и врать.Марина ПоддубскаяВ одной чудесной стране уже выбрали еврейчика. Все продал и предал. В России и так большинство "правителей" были не русскими. Хватит.Вик СоколовЕльцин был чисто русский))ООолег олейникНеобходимо добавить чисто "русский пьянь и американская подстилка" , который изгадил всю Россию !Вик СоколовЯ к тому, что национальность не имеет значения. По крайней мере, это совсем не главный критерий для выбора российского президента)).карла карловаВ Еврендии пусть избирают ройзманов.Лариса Парфенова (Чиликина)Боже упаси Россию от такого президента, он же продаст не за грош, за понюшку табака.Валерий ПашнинРоссии еще ройзманов не хватало.Олег ТатьянинТа не дай Бог. Он всех продаст, потом опять купит и снова продаст, но уже дороже...Владимир УшкалЖидовьё форсирует свою смерть! тот татары то жиды то ещё какая то гнида а потом вякают что Россия окупант, а в 1941 году где были эти твари? был жидёнок Хрущов ( Перельмутр) сдал ХАРЬКОВ вместе с солЖеницыным.Комментировать
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