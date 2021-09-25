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«Российский президент Ройзман» — звучит:))

«Российский президент Ройзман» — звучит:))

Чудесный заголовок на либеральном портале Znak.com: "Оппозиция ищет единого кандидата на выборы президента-2024.

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Георгий Кожокарь
звучал бы и гордо - если избрали ! изберут ли - вопрос ?
Владимир Негода
Ройзманы пусть среди ройзманов будут президентами , а в стране Русских должен быть президентом Русский!
Георгий Кожокарь
-должен быть тот которого изберет народ - национальность не имеет значение , все желающие имеют право по и в рамке закона участвовать !
Владимир Негода
ну , ну .... посмотришь на Украину и на тех . кто ей правит и сразу становится все понятным , что власть захватили пройдохи и проходимцы !
Георгий Кожокарь
они не виноваты в в том что их . как раз и избрали - за то по закону ! всего хорошего !
олег олейник
В России на 90% нормальные и здравые избиратели , а певчие такого мелкого воришки и мошейника сами являются таким же убожеством !
олег олейник
В России на 90% нормальные и здравые избиратели , а певчие такого мелкого воришки и мошейника сами являются таким же убожеством !
олег олейник
В России на 90% нормальные и здравые избиратели , а певчие такого мелкого воришки и мошейника сами являются таким же убожеством !
Вик Соколов
Когда Ройзман был мэром Екатеринбурга, я не увидел за ним ни власти, ни поддержки народа. Что-то серо делал, серо и ушел. На более высоком уровне ему вообще ничего не светит. За президентом должна быть Власть, команда.
Ирина Переверзева
Он не был мэром никогда. Был губернатором. "Власть, команда" означает власть олигархов и команду жуликов и коррупционеров, я так Ваш коммент поняла.
Ирина Переверзева
Власть олигархов и команда ворья и коррупционеров.
Вик Соколов
Понятно. Вы не местная)).
Вик Соколов
""Власть, команда" означает власть олигархов и команду жуликов и коррупционеров, я так Ваш коммент поняла." - нет. Власть, команда - это политическая сила политика, его поддержка народом и коллективом, с которым ему суждено работать. У Ройзмана - это была серая, слабая сила, которая не могла противостоять оппонентам.
Ирина Переверзева
Заметочка - чистое враньё. Ройзман умнейший и порядочный гражданин. В Екатеринбурге его считают прекрасным губернатором. И в любом случае "Президент Ройзман" звучит гораздо лучше, чем бредовая мечта таких, как автор заметки "Президент Джугашвили".Вот это ужас.
Вик Соколов
Девушка, вообще-то в Свердловской области губернатор Куйвашев)). А Ройзман был неким мэром, дела которого безвидны.
Тамара Фролова
Про Немцова тоже говорили, что вранье, те, кто его не знал и не знал итоги его работы в Нижнем Новгороде
олег олейник
Вот на предмет умнейшего и порядочного - это сколько у него было судимостей и постоянных уклонений от армии в психушках ? Это достойный кандидат в президенты ? Народ такое должен одобрить ?
олег олейник
Вот на предмет умнейшего и порядочного - это сколько у него было судимостей и постоянных уклонений от армии в психушках ? Это достойный кандидат в президенты ? Народ такое должен одобрить ?
олег олейник
Ирина - ау ! Слушаю Вас !
Ирина Переверзева
Вранье
Вик Соколов
Что вранье?))
олег олейник
Как говорил Паниковский "Я не обязан вам верить" ! Подтвердите чем-либо !
Лариса Парфенова (Чиликина)
Ну ты и врать.
Марина Поддубская
В одной чудесной стране уже выбрали еврейчика. Все продал и предал. В России и так большинство "правителей" были не русскими. Хватит.
Вик Соколов
Ельцин был чисто русский))
олег олейник
Необходимо добавить чисто "русский пьянь и американская подстилка" , который изгадил всю Россию !
Вик Соколов
Я к тому, что национальность не имеет значения. По крайней мере, это совсем не главный критерий для выбора российского президента)).
карла карлова
В Еврендии пусть избирают ройзманов.
Лариса Парфенова (Чиликина)
Боже упаси Россию от такого президента, он же продаст не за грош, за понюшку табака.
Валерий Пашнин
России еще ройзманов не хватало.
Олег Татьянин
Та не дай Бог. Он всех продаст, потом опять купит и снова продаст, но уже дороже...
Владимир Ушкал
Жидовьё форсирует свою смерть! тот татары то жиды то ещё какая то гнида а потом вякают что Россия окупант, а в 1941 году где были эти твари? был жидёнок Хрущов ( Перельмутр) сдал ХАРЬКОВ вместе с солЖеницыным.

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