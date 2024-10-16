Русская весна
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Русская весна

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Президент Никарагуа назвал Зеленского сыном Гитлера

Президент Никарагуа назвал Зеленского сыном Гитлера

Президент Никарагуа Даниэль Ортега сравнил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, проводящим политику террора, а Владимира Зеленского назвал нацистом и «еще одним сыном Гитлера», который пытается втянуть страны НАТО в конфликт с Россией.

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Комментарии
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Константин Самарин
Зачем-же оскорблять Гитлера?
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13 час.

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