Сийярто: кадры насильственного призыва в ВСУ не мотивируют украинцев

Насильственный призыв в Вооруженные силы Украины не усиливают желание людей участвовать в конфликте. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, чьи слова привело РИА «Новости».
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