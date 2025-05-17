И ты, Трамп? В Стамбуле расставили ловушку для Путина: Момент истины наступил

В конфликте на Украине наступил момент истины. В ближайшие часы Москва примет — или озвучит — принципиальное решение: встанет ли Россия на путь, ведущий к похабному миру по ЛБС, то есть пойдёт на выгодное Украине перемирие перед возобновлением войны в совершенно невыгодных для страны условиях, или продолжит освобождение Украины, что теперь потребует серьёзных перемен и внутри страны.