Шойгу: кризис в отношениях Москвы и Баку преодолен

Недавний кризисный период в двусторонних связях России и Азербайджана преодолен в результате совместных, сообщил заявил на совещании членов президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ секретарь ведомства Сергей Шойгу.
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