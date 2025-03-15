Снова возвращаемся к теме предательства в Курской области. На фоне нашей победы в Судже это особенно важно.
Предательство в Курской области. Разбираемся честно. Пока другие молчат
Комментарии
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Амара Карпова
Это НЕлюди должны сидеть💯смертную казнь надо вернуть!!!
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20 час.
ЯО
Яна Орлова
А сколько из-за этих мразей было замучено укронацистами и западными наемниками мирных жителей!!!. По словам очевидцев - маленьким деткам перерезали горло на глазах матерей, беременным стреляли в живот, девочек и женщин насиловали, стариков мучали и убивали извращенными способами! Зверства более жестокие, даже чем те, что совершали немцы во время ВОВ. Вот какое наказание должны понести после такого эти алчные ворюги, предатели российского народа!
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20 час.
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