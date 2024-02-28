Посол Литвы пригрозил «нейтрализацией» Калининграда. А нейтрализовалка-то выросла?

"После интеграции Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним морем НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов НАТО, Калининград будет «нейтрализован» первым", - заявил посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс.
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