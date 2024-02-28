Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 769 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • наталья иваненко
    У них опыт большой по издевательствам,вот они и вбрасывают свои издевательства,нормальный человек сразу поймет от ког...Враг меняет такти...
  • Александр Самойлик
    похож на стаську! из кинофильма занесло!!! видимо тухлой салаки переел вот и понесло ОЖИСА!!!Посол Литвы пригр...
  • Владимир Михальков
    Армагеддон будет в Париже Лондоне Брюсселе и ещё много где в Европе! А мы спрячемся за Уральскими горами!Войска НАТО на Ук...

Посол Литвы пригрозил «нейтрализацией» Калининграда. А нейтрализовалка-то выросла?

Посол Литвы пригрозил «нейтрализацией» Калининграда. А нейтрализовалка-то выросла?

"После интеграции Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним морем НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов НАТО, Калининград будет «нейтрализован» первым", - заявил посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Максаков
Хоть харя и добротная, но через унитаз можно её протащить, если постараться.
Ответить
11 час.
Надежда Борисова
Ай моська, как она сильна..
Ответить
6 час.
Александр Самойлик
похож на стаську! из кинофильма занесло!!! видимо тухлой салаки переел вот и понесло ОЖИСА!!!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх