Диана Панченко: Трамп обещал разрядку, а Пентагон уже бомбит Иран и целится вглубь России

Почему вопреки ожиданиям приход Трампа не принёс прекращения конфликтов, а лишь расширил их географию? Как исторический опыт двух мировых войн объясняет нынешнюю стратегию США по разжиганию глобальной нестабильности? Зачем Вашингтону одномоментно дестабилизировать Персидский залив, Европу и постсоветское пространство? И кто главный экономический конкурент США в XXI веке, и почему борьба с ним треб… Читать далее: https://govorit.