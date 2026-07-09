Диана Панченко: Трамп обещал разрядку, а Пентагон уже бомбит Иран и целится вглубь России

Почему вопреки ожиданиям приход Трампа не принёс прекращения конфликтов, а лишь расширил их географию? Как исторический опыт двух мировых войн объясняет нынешнюю стратегию США по разжиганию глобальной нестабильности? Зачем Вашингтону одномоментно дестабилизировать Персидский залив, Европу и постсоветское пространство? И кто главный экономический конкурент США в XXI веке, и почему борьба с ним треб… Читать далее: https://govorit.
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