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Говорит Европа ⚡

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Диана Панченко: Трамп обещал разрядку, а Пентагон уже бомбит Иран и целится вглубь России

Диана Панченко: Трамп обещал разрядку, а Пентагон уже бомбит Иран и целится вглубь России

Почему вопреки ожиданиям приход Трампа не принёс прекращения конфликтов, а лишь расширил их географию? Как исторический опыт двух мировых войн объясняет нынешнюю стратегию США по разжиганию глобальной нестабильности? Зачем Вашингтону одномоментно дестабилизировать Персидский залив, Европу и постсоветское пространство? И кто главный экономический конкурент США в XXI веке, и почему борьба с ним треб… Читать далее: https://govorit.

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Комментарии
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Misha Glusch
кто это?
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