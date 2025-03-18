Забрать у бедных и отдать чиновникам. Жителей Украины ободрали как липку

Андрей Шишинов

"Если ситуация не изменится, скоро детей просто некому будет обучать." А с точки зрения зелибобы и остальных нацистов их и не надо ничему обучать. Достаточно так называемого "патриотического воспитания" и можно отправлять на могилизацию.