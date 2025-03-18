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Забрать у бедных и отдать чиновникам. Жителей Украины ободрали как липку

Забрать у бедных и отдать чиновникам. Жителей Украины ободрали как липку

Казалось бы, в условиях вооруженного конфликта и бешеной инфляции власти просто обязаны поддержать самые незащищенные слои населения, но.

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Комментарии
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Андрей Шишинов
&quot;Если ситуация не изменится, скоро детей просто некому будет обучать.&quot;                                                                                                                                                                                                         А с точки зрения зелибобы и остальных нацистов их и не надо ничему обучать. Достаточно так называемого &quot;патриотического воспитания&quot; и можно отправлять на могилизацию.
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