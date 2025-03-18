Казалось бы, в условиях вооруженного конфликта и бешеной инфляции власти просто обязаны поддержать самые незащищенные слои населения, но.
Забрать у бедных и отдать чиновникам. Жителей Украины ободрали как липку
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Шишинов
"Если ситуация не изменится, скоро детей просто некому будет обучать." А с точки зрения зелибобы и остальных нацистов их и не надо ничему обучать. Достаточно так называемого "патриотического воспитания" и можно отправлять на могилизацию.
Ответить
20 час.
Свежие комментарии