Почему браки евреев не распадаются: важнейшие факторы, на которые закрывают глаза в России

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Как же быстро бежит жизнь. Приходилось мне бывать на нескольких свадьбах. Ах, какими красивыми были жених и невеста, какие искренние слезы радости роняли новоиспеченные свекровь и теща, какие душевные пожелания звучали!И что? Многие уже развелись.

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