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Родри: «Я бы не выиграл «Золотой мяч» без партнеров по «Сити». Я в лучшем клубе мира. Спасибо сборной Испании. Особенное событие для меня и моей страны»

Хавбек «Ман Сити» и сборной Испании стал обладателем «Золотого мяча»-2024. «Для меня это невероятный вечер.

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