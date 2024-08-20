Коллекторы описали портрет типичного россиянина-должника

В первом полугодии 2024 года на одного россиянина с просроченной задолженностью в среднем приходилось 1,14 кредита, а общая сумма долгов составила 146 000 рублей при среднем доходе в диапазоне 55 000 — 69 000 рублей, согласно исследованию Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).