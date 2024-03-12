Китай способен обеспечить финансовую безопасность -- глава Государственного управления финансового регулирования КНР

Пекин, 11 марта /Синьхуа/ -- Китай обладает уверенностью, условиями и возможностями для поддержания своей финансовой безопасности, заявил в понедельник глава Государственного управления финансового регулирования КНР Ли Юньцзэ.
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