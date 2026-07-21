Страна и люди
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Страна и люди

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ГД расширила перечень статей, за которые мигрантам грозит выдворение

ГД расширила перечень статей, за которые мигрантам грозит выдворение

Госдума приняла на пленарном заседании закон, который расширяет перечень административных нарушений, за совершение которых иностранцам грозит не только штраф, но и выдворение из России.

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