«Фиджитал-движение завоевало много поклонников»: трофей Игр Будущего посетил восемь городов России и отправился в космос

Трофей Игр Будущего завершил путешествие по России и 1 декабря был отправлен с Байконура на МКС. За две недели главный символ турнира побывал в восьми городах страны, где состоялись торжественные мероприятия, способствующие популяризации нового направления.
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