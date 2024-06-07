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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-защитник «Спартака» Лихачев: «Не понимаю, почему наши клубы продолжают покупать иностранцев, когда можно брать своих. Сейчас нет еврокубков»

«Разговаривал с Антоном Митрюшкиным, когда он еще играл в Швейцарии. Он рассказывал, что их центральному защитнику 19 лет, у него есть качества, перспективный футболист, но сейчас через матч ошибается.

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