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ТАСС сообщил об ожесточенных боях в Гуево и у Олешни Курской области

Российские военные ведут активные боевые действия в районах села Гуево и хутора Олешня в Курской области, а также в окрестностях села Басовка в Сумской области Украины, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах 30 марта.

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