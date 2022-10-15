Между Польшей и Израилем разразился дипломатический скандал

Польское министерство иностранных дел вызвало посла Израиля в Варшаве Якова Ливне из-за его высказывания о том, что израильские организованные группы не могут посещать Польшу по причине проблем с безопасностью, вызванных решениями польского МИДа.
Польское министерство иностранных дел вызвало посла Израиля в Варшаве Якова Ливне из-за его высказывания о том, что израильские организованные группы не могут посещать Польшу по причине проблем с безопасностью, вызванных решениями польского МИДа.
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