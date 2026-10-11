NYT: США предлагали России разморозить активы в обмен на прекращение огня по Украине

NYT сообщил о том, что США предлагали разморозить активы России на миллиарды долларов в обмен на прекращение ударов по Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛБ Светлана Пермяков...
- Разумков сообщил ...
- Разумков сообщил ...
простому народу от этих лукойловских денег насрать............