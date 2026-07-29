Вот такой вопрос, насколько выросла рождаемость у нас, и для кого готовят эти территории?) Вопрос не простой) Донецкая группа новостей.
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Вот такой вопрос, насколько выросла рождаемость у нас, и для кого готовят эти территории?) Вопрос не простой) Донецкая группа новостей.
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