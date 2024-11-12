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 Украина держит в Курской области больше войск, чем под Курахово – El Pais

 Украина держит в Курской области больше войск, чем под Курахово – El Pais

Испанское издание El Pais со ссылкой на украинских военных пишет, что  Украина держит в Курской области РФ больше войск, чем на юге Донбасса, где у ВСУ потихоньку коллапсирует фронт из-за наступления россиян.

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