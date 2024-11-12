Испанское издание El Pais со ссылкой на украинских военных пишет, что Украина держит в Курской области РФ больше войск, чем на юге Донбасса, где у ВСУ потихоньку коллапсирует фронт из-за наступления россиян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии