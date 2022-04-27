Лэй-ап Джа Морэнта за секунду до конца принес «Мемфису» победу над «Миннесотой» в 5-м матче

Лэй-ап Джа Морэнта за секунду до конца принес «Мемфису» победу над «Миннесотой» в 5-м матче

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт принес своей команде победу в 5-м матче серии первого раунда плей-офф (111:109), забросив лэй-ап за секунду до конца четвертой четверти.

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