В украинском Елизаветграде полиция ловит мужчину с гранатами и автоматом

Сотрудники полиции в центре Елизаветграда в Кировоградской области пытаются обезвредить мужчину с гранатами и автоматом, передает украинский «24 канал».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Маск раскрыл посл...
- Аналитики оценили...
- Сладость взорвала...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым