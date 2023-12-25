Польские фермеры заявили о готовности возобновить блокаду границы с Украиной

Фермеры из Польши готовы возобновить блокаду КПП на границе с Украиной со 2—3 января. Они сделают это в том случае, если не получат письма от премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, в которых он пообещает о выполнении требований фермеров.
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